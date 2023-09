"Volevo solo difendermi". Parla il 16enne che ha ucciso il musicista a Napoli

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - "Veniva davanti a me con fare minaccioso e ho fatto fuoco". La pistola? "Era del gruppo e me l'ha passata un mio amico maggiorenne. Nonucciderlo, ma". È una parte della confessione al gip dei Minori resa dalaccusato di averil24enne Giovanbattista Cutolo, giovedì a, con un colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto, al culmine di una lite fra due gruppi di giovani. Oggi la convalida del fermo disposto dal pm Francesco Regine, che ha chiesto per lui il collocamento in carcere. Assistito dall'avvocato Davide Piccirillo il ragazzo dei Quartieri Spagnoli ha confermato la versione resa in questura adopo l'arresto avvenuto poche ore dopo la sparatoria davanti a un pub. Futili i ...

con precedenti anche per un tentato omicidio quando aveva 13 anni, ha raccontato agli inquirenti di essersidifeso, avendo visto Cutolo avanzare verso di lui in modo minaccioso: 'non

AGI - "Veniva davanti a me con fare minaccioso e ho fatto fuoco". La pistola "Era del gruppo e me l'ha passata un mio amico maggiorenne. Non volevo ucciderlo, ma solo difendermi". È una parte della c