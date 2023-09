Video shock | afroamericana incinta uccisa dalla polizia in Ohio

Leggi su tpi

(Di sabato 2 settembre 2023) Nuovo episodio di violenza in Usa da parte delle forze dell’ordine. Una donnadi 21 anni, Ta’Kiya Young, di Columbus in, è statadagli agenti il 24 agosto fuori da un negozio di alimentari a Blendon Township. Insieme a lei è morta anche la bimba che portava in grembo. Le autorità locali hanno diffuso ilripresobodycam degli agenti, che mostra gli ultimi istanti di vita della 21enne. Nel filmato si vede prima un poliziotto che si avvicina alla macchina dove si trovava la giovane chiedendole di scendere: la giovane però accelera verso un agente, che prime le urla di fermarsi e poi spara. La donna è statada un singolo proiettile. #, ladiffonde un, ...