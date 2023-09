Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023) Astral infomobilità Un saluto da attuali infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaTeramo dove segnaliamo due veicoli il primo te la barrieraEst e il nodo con la Milano Napoli in direzione Teramo il secondo tra Tivoli e Castel Madama nella stessa direzione un altro veicolo in panne sulla Firenzealla pizza verso la capitale possiamo ci sulla Pontina dove sono stati rimossi i due incidenti segnalati in precedenza per il raccordo e Castel di Decima in direzione Latina e tacca Salandra Laurentina versoandiamo sulla litoranea qui contatti tanto Vajanica e Paterno nelle due direzioni infine il trasporto pubblico sulla linea metto male questa sera e domani sera stop ai lavori all’infrastruttura i treni Dunque saranno attivi fino a fine servizio da ...