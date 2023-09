Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)DEL 2 SETTEMBREORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASONO DUE GLI INCIDENTI SULLA PONTINA; CODE DUNQUE TRA VIA DEI RUTUTLI E LAURENTINA VERSO POMEZIA E TRA VIA APRILIANA E VIA DEL TUFETTO VERSO APRILIA. RACCOMANDIAMO SEMPRE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E CONSIGLIAMO DI MODERARE LA VELOCITA’. CI SPSOTIAMO SULLA COLOMBO DOVE SI STA IN FILA IN DIREZIONE OSTIA TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE. TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. ANCORA DISAGI SUL LITORALE DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO I 30 ANNI DI CARRIERA DEL CANTANTE MAX PEZZALI. QUESTA SERA QUINDI ...