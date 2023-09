Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 settembre 2023)DEL 2 SETTEMBREORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROSEGUONO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA FL2-TIVOLI-AVEZZANO PERTANTO, LA CIRCONE È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI DA FINO AL 17 SETTEMBRE TRENITALIA GARANTISCE I COLLEGAMENTI CON I BUS 30 ANNI DI CARRIERA PER MAX PEZZALI. QUESTA SERA QUINDI CONCERTONE AL CIRCO MASSIMO. ALLE ORE 21.00 CHIUSURE AL TRAFFICO INTERESSANO VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELLA GRECA, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE CONTESTUALMENTE I BUS SONO DEVIATI SU PERCORSI ALTERNATIVI NELLA CAPITALE DOPO LA PAUSA DI AGOSTO, DA IERI, SONO TORNATE IN FUNZIONE CON I CONSUETI ORARI LE ZONE A ...