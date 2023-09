(Di sabato 2 settembre 2023) L’INCENDIO. I primi residenti stanno tornando nelle abitazioni danneggiate dal rogo del 21 agosto. «Ci preoccupano le spese per la messa in sicurezza». Raccolta « L’Eco-Kendoo» oltre i 5mila euro.

Via Moroni, agibili otto appartamenti. Iniziato il rientro nel palazzo al civico 14 L'Eco di Bergamo

Maurizio Bonomi, presidente della sezione di Bergamo: "Lunedì cominceranno i colloqui tra gli sfollati e i Servizi Sociali. Dopo questi incontri, ci verrà data la lista dei beni più urgenti da ...