Vestirsi è fare politica

(Di sabato 2 settembre 2023) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di Big Ideas del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse, oppure in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. Io sono burro caldo che si sciolgie in una tortilla di farina lasciata sopra il lavello della cucina nel giorno più caldo dell’estate. Io sono un anguria spaccata, con il mio cuore svuotato a cucchiaiate e i miei succhi che scorrono lungo il mento di un uomo bruno a torso nudo. Io sono una pista da ballo nell’oscurità in cui vengono pompati beats incalzanti che ti colpiscono sul torace come un dio azteco o il dj Eli Escobar. Io sono tatuato con storie della mia famiglia e del Cattolicesimo, che mi tengono con i piedi per terra in ogni momento. Io sono tristezza e sono speranza. Io sono noi e noi siamo tutti. Noi siamo amanti e ...