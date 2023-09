Verso Inter-Fiorentina | Inzaghi | “Dovremo essere bravi a coprire il campo”

(Di sabato 2 settembre 2023) E’ la vigilia died è quindi tempo di Simonedi parlare con la stampa. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato della partita di domani, ma non solo, ai microfoni diTv, mettendo anche un punto sul mercato appena concluso. Le parole di Simone: “Siamo partiti con grande determinazione, i ragazzi sono stati molto. Sono passate due partite, domani ne affrontiamo un’altra molto importante: sicuramente avremo la stessa determinazione con cui sfideremo gli avversari ogni volta che si scenderà in. Laè allenata molto bene e con ottimi giocatori. Sia noi sia loro usiamo tanto le fasce, chiaramente anche nella partita di domani saranno molto impegnate....

Sulla gara contro l': ' Quella di domani è una partita da affrontare nel modo che abbiamo sempre fatto, cercando di crescere e di maturare, proponendo quello che vogliamo fare. Dobbiamo mettere ...La stagione è appena iniziata ed è già tempo di derby . Non parliamo di un- Milan - anch'esso settembrino quest'anno - ma di una sfida totalmente inedita , un ...di lancio per qualcuno...... primi due impegni stagionali per la Nazionale nel cammino che portaEuro 2024. Prima ... Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Alessandro Bastoni (), Cristiano ...

GdS - Verso Inter-Fiorentina: prima convocazione per Pavard, Klaassen a disposizione. Un'assenza certa... Fcinternews.it

La Fiorentina è in partenza dalla stazione di Campo di Marte, pronta a dirigersi verso Milano, dove domani alle 18:30 sfiderà l'Inter nella terza giornata di campionato.Un acquisto quello del classe 1996 che fa schizzare verso l’8 il voto al mercato dell’Inter. Il reparto difensivo è poi stato completato con un giovane di belle speranze. Dai danesi dell’Aarhus, ...