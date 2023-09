Venezia 80 | Maestro | recensione | Bradley Cooper splende nei panni di Leonard Bernstein

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) Dala nostradi, opera seconda diispirata alla vita del grande direttore d’orchestra: un film con momenti di grande potenza in cuie Carey Mulligan giganteggiano. In concorso Cinque anni fa il trionfo di A Star is Born con Lady Gaga, oraarriva a80 in concorso con un altro film in cui è la musica ad essere la prima protagonista:. Questa volta a duettare con lui sul grande schermo è la Carey Mulligan di Drive e Una donna promettente, qui neidell’adorata moglie Felicia, in una pellicola che si muove agevolmente all’interno della casella del biopic per raccontare, ...