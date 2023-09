Venezia 80 | Finalmente l’alba | recensione | prede e predatori nel nuovo film di Saverio Costanzo

(Di sabato 2 settembre 2023) Dala nostradi, ildicon un cast che vanta nomi quali Lily James, Willem Dafoe e il Joe Keery di Stranger Things: inizio promettente, ma poi ilsi sfalda sotto il peso del suo simbolismo A nove anni da quel Hungry Hearts con cui aveva praticamente lanciato Adam Driver torna acondal budget importante (si parla di oltre 25 milioni di euro) e dal cast altrettanto importante con nomi come Lily James, Willem Dafoe e Joe Keery per raccontare il lato oscuro dell’Italia del secondo dopoguerra sullo sfondo dell’omicidio ...

... ha detto l'imprenditore all'Adnkronos, intercettato dopo la proiezione Anche Alessandro Benetton con i figli Agnese, Tobia e Luce ieri sera al Lido di, ad applaudire il film 'l'...La nota critica di Massimo Giraldi su "l'alba" "Saverio Costanzo torna in gara aa distanza quasi dieci anni dal successo di 'Hungry Hearts' (2014) e dopo aver brillantemente ...Leggi Anche80, Adam Driver è un vero 'Ferrari' che corre... per il Leone d'Oro: 'Solidale con chi ... 'l'alba' invece no: 'Sono partito dal caso Montesi, da quella foto di quel corpo ...

Festival di Venezia, Finalmente l’alba secondo italiano in concorso Il Fatto Quotidiano

"Ho trovato straordinari musica, fotografia e scenografie del film. Davvero emozionante", ha detto l'imprenditore all'Adnkronos, intercettato dopo la proiezione ...Ha aperto l’80 a edizione del Festival del Cinema di Venezia l’atteso film “Comandante”, diretto da Edoardo De Angelis e scritto dallo stesso regista con il romanziere Sandro Veronesi e con ...