Venezia 80 | Adagio | recensione | Favino | Mastandrea e Servillo nel nuovo thriller di Sollima

(Di sabato 2 settembre 2023) Dala nostradi, ilmetropolitano di Stefanocon: si respirano dile atmosfere di Suburra, ma stavolta il colpo in faccia è meno forte. In concorso A otto anni da Suburra Stefanochiude la sua trilogia concettuale sul sottobosco criminale di Roma con, il suofilm presentato in concorso a80 con Pierfrancesco, Valerioe Toni. Lo fa con un lavoro che rimanda costantemente al suo passato cinematografico e che richiama alla mente il cinema di Michael Mann o David ...

approfondimento Dogman, la recensione del film di Luc Besson in concorso a80 FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Mostra del Cinema di, Sollima porta "" ...' è il nuovo film di Stefano Sollima in concorso alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di, con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, ...Quali film di2023 vale la pena vedere Noi l'abbiamo chiesto a un'inviata d'eccezione, @...cinema italiano e presenza onnipresente in questa edizione della Mostra (lo ritroveremo indi ...

Mostra del Cinema di Venezia, oggi è il giorno di “Adagio”. DIRETTA Sky Tg24

In America ha diretto due action di buoni incassi, Soldado e Senza rimorso. Venezia fa bene a non mettere paletti snobistici, e i selezionatori si sono innamorati di Adagio, ma questo è quel tipo di ...Roma brucia come ai tempi di Nerone e non è più tempo di romantici malavitosi. Con Adagio, film in concorso alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia Stefano Sollima torna a raccontare la criminalità ...