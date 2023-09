Venezia 2023 | non sparate su Adagio di Sollima Il noir con Favino e Servillo è grande cinema

(Di sabato 2 settembre 2023) Se volete sparare su Stefano, in Concorso a80, ci facciamo largo tra la folla e mostriamo il nostro petto. Il ragazzo non ha più le spalle strette e si è messo pure a fare i conti con i padri. Cosa volete di più?è purodi genere, qui sorta di thriller poliziesco abraso dalla cenere (reale) del, coagulato attorno ad una Roma criminale che sta per essere sciolta nel fuoco degli incendi che si intravedono dalle lontane periferie in campo lungo. Tra un blackout e l’altro, tre carabinieri corrotti (Adriano Giannini è il capo con efficace piglio) ricattano il sedicenne Manuel e lo obbligano ad andare a raccogliere prove compromettenti ad un festone d’alto bordo contro un signore travestito, pedofilo e cocainomane. Quando il ragazzo si immerge ...

...è stato alunno del seminario vescovile per otto anni dal 1850 al 1858 (16 - 17 ottobre) e... L'urna sosterà in basilica cattedrale di Padova nei giorni 16 e 17 ottobre. Il programma ...Adagio è il secondo grandissimo poliziesco italiano di questa stagione. Il primo è stato quasi un anno fa L'ultima notte di Amore (entrambi con Pierfrancesco Favino , complimenti a lui!) e anche ...approfondimento Dogman, la recensione del film di Luc Besson in concorso a80 FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Mostra del Cinema di, Sollima porta "Adagio" ...

Venezia 2023 pagelle look, il red carpet è di coppia: Patrick Dempsey-Clooney (10), Salemi-Pretelli glamour (9 ilmessaggero.it

Il sistema di allarme pubblico che è già stato sperimentato in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, viene ora testato anche in Campania e, contemporaneamente, nel Friuli Venezia ...Daytona, un ex criminale apparentemente rimbambito (Toni Servillo) - Pol Niuman (Valerio Mastandrea in versione non vedente) e Camel (Pierfrancesco Favino, claudicante, calvo e sotto chemio): solo alc ...