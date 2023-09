Varriale | “La sconfitta del Napoli ha due responsabili”

(Di sabato 2 settembre 2023) Il giornalistacritica duramente Kvaratskhelia e le scelte di Garcia dopo il ko delcon la Lazio al Maradona. CALCIO. Enriconon risparmia critiche aldopo lainterna per 1-2 contro la Lazio. Il giornalista, attraverso un tweet, punta il dito in particolare contro Kvaratskhelia e le scelte di Garcia. “Meritata vittoria della Lazio. Male ilcon Kvaratskhelia in ombra e poca lucidità, pure nei cambi di Garcia” scrive. Per il cronista i peggiori in campo sono stati proprio il georgiano, apparso lontano parente del giocatore ammirato nella scorsa stagione, e il tecnico francese. I cambi operati da Garcia nel secondo tempo non hanno infatti sortito gli effetti sperati, con il ...

Il giornalista sportivo Enrico Varriale ha analizzato la brutta sconfitta del Napoli contro la Lazio al Maradona.