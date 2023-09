Varcaturo | fa il pizzaiolo ma era ai domiciliari

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Giugliano: Carabinieri sorprendono uomo con “le mani in pasta”, arrestato Ci troviamo a Giugliano in Campania e mancano pochi minuti alle 22. I carabinieri della locale stazione stanno effettuando un controllo delle persone sottoposte agli arresti. All’appello manca il 34enne M.L.. L’uomo non è in casa ma dovrebbe su disposizione dell’Autorità giudiziaria e i militari si mettono sulle sue tracce. Pochi minuti di indagini e la scoperta. I carabinieri rintracciano e arrestano il 34enne: è in una pizzeria a via Staffetta nella vicina. L’arrestato però non è tra i clienti che con grande stupore osservano la scena. A finire in manette, infatti, il. L’uomo stava preparando le pizze e quando ha visto i carabinieri ha dovuto interrompere l’impasto. Leggi anche: San ...