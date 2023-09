Ustica | Tajani | non commento intervista Amato | è un privato cittadino

(Di sabato 2 settembre 2023) "Non c'è da commentare, c'è stato un processo, ci sono delle sentenze, non si può commentare un'" di "un". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, rispondendo ...

...Esteri Antonio, rispondendo ad una domanda sull'intervista di Giuliano Amato in cui l'ex presidente del Consiglio ha accusato l'aeronautica militare francese per la strage de Dc - 9 di. ..."Fu un missile francese ad abbattere il Dc9 Itavia sui cieli di. Lo ha detto Giuliano Amato, che è stato presidente del Consiglio nel '92 - 93", ha scritto su X Angelo Bonelli, portavoce di ...E' una sua versione e non c'è da commentare - dice il vicepremier Antonio- . C'è stato un ... E' questo che Bobo Craxi ha sottolineato su Twitter dopo le parole di Amato su. TI POTREBBE ...

Tajani: "L'ipotesi di Amato su Ustica E' un privato cittadino" AGI - Agenzia Italia

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda sull'intervista di Giuliano Amato in cui l'ex presidente del Consiglio ha accusato l'aeronautica militare francese per ..."Bisogna fare tutti gli accertamenti necessari, bisogna sempre essere prudenti, non entusiasmarsi e non estremizzare le posizioni". Lo ...