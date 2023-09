Ustica | Renzi critica Amato | No a messaggi in bottiglia | ma il muro di gomma c' è stato

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023) Matteointerviene sull'intervista di Giulianoa Repubblica in cui l'ex presidente della Corte costituzionale ed ex presidente del Consiglio ha rilanciato la tesi del missile francese che abbattè il DC9 Itavia a. Per il leader di Italia Viva avrebbe dovuto essere più prudente e, soprattutto, sarebbemeglio che avesse scelto un'altra sede per dire certe cose. "Il tema è che ci sono 81 italiani che sono morti nel modo più orribile, mentre andavano in vacanza, lasciando nel dolore famiglie che hanno chiesto la verità e continuano a chiederla - ricorda- Che vi siaquello che Purgatori chiamava ildiè difficile negarlo e oggilo conferma in modo autorevolissimo. Per questo esprimo ...