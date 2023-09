Ustica | Mantovano | “Se Amato ha elementi concreti li metta a disposizione”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – "Se il presidenteha qualcosa di più di personali deduzioni, come dice nell'intervista, se ha deglilie certamente ci sarà seguito da parte dell'autorità giudiziaria e dal governo". Lo ha detto Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, intervistato sul palco di Digithon a Bisceglie dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, commentando l'intervista didi oggi su. "Non ci sono atti coperti da segreto di Stato su– spiega -. Ho mandato un messaggio a Calenda sulla sua dichiarazione di oggi, dicendo che non tutto quello che ha fatto il senatore Renzi è stato fatto male nel senso che nel 2014 ha tolto il segreto di Stato e ...