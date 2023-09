(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – "Questo 'risveglio collettivo' quasi mezzo secolo dopo lascia perplessi. Perché Amato non denunciava in modo altrettanto forte una cosa così enorme a suo tempo, magari quando erano ancora vivi tutti i protagonisti della vicenda e si poteva ancora indagare, approfondire, processare? E il Csm sioggi di quell’diripresadal compianto Andrea Purgatori? Perché Amato non colse l’occasione di quell’diper denunciare ciò che sapeva sulle reticenze dei militari?". A dirlo all'Adnkronos è Antonio, ex Procuratore aggiunto di Palermo, che dal 1989 lavorò a Marsala con il giudice Paolo. "Grande amarezza quando la Ragion di Stato, anzi “di Nato”, come la ...

... anzi "di Nato", come la chiama Amato, ancora una volta schiaccia per mezzo secolo e ad ogni livello le ragioni di verità e giustizia in un paese a sovranità limitata", aggiunge... anzi "di Nato", come la chiama Amato, ancora una volta schiaccia per mezzo secolo e ad ogni livello le ragioni di verità e giustizia in un paese a sovranità limitata', aggiunge... anzi "di Nato", come la chiama Amato, ancora una volta schiaccia per mezzo secolo e ad ogni livello le ragioni di verità e giustizia in un paese a sovranità limitata", aggiunge

Ustica, Ingroia: "Csm si accorge solo ora di inchiesta Borsellino" Adnkronos

Francesco Rutelli con la fascia tricolore qualche anno prima di Gualtieri non nascondeva più di tanto la passione per la Lazio e l'abbonamento in Tribuna Tevere. Spesso all'Olimpico con la moglie ...(Adnkronos) – “Questo ‘risveglio collettivo’ quasi mezzo secolo dopo lascia perplessi. Perché Amato non denunciava in modo altrettanto forte una cosa così enorme a suo tempo, magari quando erano ancor ...