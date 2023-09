Ustica | Giuliano Amato | un missile francese colpì il Dc9 Itavia | volevano uccidere Gheddafi

'Dopo quarant'anni - prosegue Amato - le vittime innocenti dinon hanno avuto giustizia. Perché continuare a nascondere la verità È arrivato il momento di gettare luce su un terribile segreto di Stato - o meglio - un segreto di Stati. Potrebbe farlo il ...Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino ail 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'ex premierAmato.Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino ail 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'ex premierAmato. "Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale ...

Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, l'ex premier Giuliano Amato. "La ... Le indagini Per l'indagine sulla strage di Ustica costata la vita ad 81 persone ... sentito come testimoni il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga e Giuliano Amato, ai tempi ...