Ustica | Giuliano Amato | il Dc9 colpito da un missile francese | Volevano uccidere Gheddafi | No comment dell' Eliseo

... commenta all'Adnkronos le parole dell'ex presidente del consiglioAmato sulla strage di. "Per noi è stato un martirio durato più di 30 anni, in cui abbiamo dovuto pagare spese salate ...Mi chiedo perché - conclude Amato - un giovane presidente come Macron, anche anagraficamente estraneo alla tragedia di, non voglia togliere l'onta che pesa sulla Francia. E può toglierla solo ...Si torna a parlare della strage di. ConAmato che ricostruisce la vicenda risalente al 27 giugno 1980, emergono nuovi e importanti dettagli su quanto accaduto. Per l'ex presidente del Consiglio 'la versione più ...

Giuliano Amato: “Ustica, il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa” la Repubblica

Cosa è successo la sera del 27 giugno 1980 a Ustica Il Dc-9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo con il nominativo radio IH870, scomparve dagli schermi del radar del centro ...Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Non si deve avere paura della verità, che va ricercata ancora fino a quando non ci saranno più ombre sulla tragedia di Ustica. Lo si deve alle vittime, ai loro familiari, a ...