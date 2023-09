Ustica | Giarrusso | ' siano desecretati tutti gli atti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Le parole di Giuliano Amato riferite oggi susono importanti, ma anche inquietanti per quello che lasciano supporre su di una pagina terribilmente buia della nostra storia, con 81 vittime innocenti. L'amico e collega Andrea Purgatori aveva da tempo documentato molte delle cose che oggi, a distanza di oltre trent'anni, Amato sostiene. Cos'è successo in questi trent'anni?subitogliper rispetto alle vittime, alle famiglie e alla solidità della nostra democrazia, che è e deve essere sempre sovrana". Lo dichiara in una nota l'eurodeputato Dino