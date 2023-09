Ustica | figlia generale Bartolucci | “Amato? Vergognoso parlare di militari assolti”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Dopo le parole disulla strage di"sono sconcertata, arrabbiata e allibita. Trovoche si continuino a fare nomi dell'Aeronautica militare e di generali che sono tutti defunti e che, per giunta, sono stati tuttida ogni accusa. Vorrei ricordare che ci fu anche una sentenza in Cassazione su mio padre che venne assolto in pieno da tutte le accuse di alto tradimento". Così FlaviadelLamberto, negli anni '80 Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare e successivamente della Difesa, che fu coinvolto e poi assolto definitivamente dall'accusa di alto tradimento al processo per la strage di, commenta all'Adnkronos le parole dell'ex presidente del ...