Ustica | De Maria Pd | ' presenterò una interrogazione parlamentare'

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ho presentato negli anni diverse interrogazioni parlamentari, con il collega Verini, per sollevare il tema che oggi pone così autorevolmente Amato sulla strage di. Cioè l'importanza che si assumano iniziative verso Paesi amici dell'Italia, come Francia e Stati Uniti, e in sede Nato per avere notizie utili a fare piena luce sulla strage di. Su quella battaglia area nel cielo del Paese nella quale è rimasto coinvolto un nostro aereo civile. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari. Lo dobbiamo alla dignità dell'Italia, di cui fu evidentemente violata la sovranità. Dopo queste dichiarazioni cosi importanti chiederò di nuovo al governo, con una, di attivarsi in questa direzione". Così Andrea De, deputato del Partito democratico.