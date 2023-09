Ustica | Amato | ' Il Dc9 fu abbattuto da un missile francese'

(Di sabato 2 settembre 2023) su Tg. La7.it - " Il DC - 9 dell'Itavia è statoda un". In una intervista al quotidiano La Repubblica , l'ex presidente del Consiglio, Giuliano...

In una intervista al quotidiano La Repubblica , l'ex presidente del Consiglio, Giulianosvela cosa successe il 27 giugno del 1980 quando, sopra i cieli di, morirono 81 persone che, dopo ...7.38:"Ipotesi missile francese" Volevano uccidere Gheddafi. "Il piano prevedeva di simulare un'esercitazione della Nato" per "spacciare l'attentato come incidente involontario". Così l'ex ...'Dopo quarant'anni - prosegue- le vittime innocenti dinon hanno avuto giustizia. Perché continuare a nascondere la verità È arrivato il momento di gettare luce su un terribile segreto di Stato - o meglio - un ...

Amato: “Ustica, il Dc9 fu abbattuto da un missile francese. Macron chieda scusa” la Repubblica

Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista a La Repubblica, l'ex premier ...Il Dc9 dell'Itavia precipitato vicino a Ustica il 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. Lo sostiene, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, l'ex premier Giuliano Amato. "La ...