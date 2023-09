... entrambi segnali che l'economia rimane "forte", ha affermato. Allo stesso tempo, i guadagni orari sono aumentati di meno in più di un anno, e ci sono stati oltre mezzo milione di nuovi ...... "Purtroppo sta verificandosi quanto, con altri economisti come Larry, avevamo immaginato ... è un fatto che per Pechino l'America resta il primo partner commerciale, con esportazioni negli...Listiniin rosso dopo le minute della Banca centrale Wall Street ha chiuso in ribasso, con un'... Siamo vicini ai massimi Non la pensa così Lawrence. 'Non vedo l'attuale livello dei tassi a ...

Usa, Summers: ultimi dati convalidano atterraggio morbido economia Agenzia askanews

E' l'opinione dell'ex segretario al Tesoro Lawrence Summers che, parlando a Bloomberg Television, ha affermato di vedere ancora sfide per l'economia americana per evitare una recessione anche se le ...