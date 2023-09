Usa | il Pentagono lancia un sito dove segnalare casi sugli UFO

(Di sabato 2 settembre 2023) La sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il, hato unnuovo per mostrare al pubblico tutte le informazioni...

Il nuovo sito delL'annuncio arriva a distanza di pochi giorni da quando sei membri del ...dichiarato sotto giuramento durante l'udienza alla Camera del 26 luglio che per decenni gli...Il nuovo sito www.aroo.mil rappresenta il primo tentativo del dipartimento della Difesadi rendere consultabili le informazioni desecretate delrelative ai fenomeni aerei non ..."Meloni sta superando le aspettative", disse al Giornale il figlio di Leon Panetta, direttore della Cia e capo delcon Barack Obama , che aveva incontrato la premier a Roma in occasione ...

Usa, il Pentagono lancia un sito sugli Ufo: si potranno segnalare i casi Sky Tg24

L'annuncio è del capo della Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, precisando che i missili sono ora in posizione di combattimento, come ha riportato l'agenzia Ria. A giugno il presidente russo, ...Ma la sostanza è la stessa. Il nuovo sito www.aroo.mil rappresenta il primo tentativo del dipartimento della Difesa Usa di rendere consultabili le informazioni desecretate del Pentagono relative ai ...