US Open | Sinner-Wawrinka | le quote per le scommesse Bookmakers schierati per il terzo turno

(Di sabato 2 settembre 2023) Jannikaffronterà Stanaldegli US2023. Si tratta di un match insidioso per il tennista italiano, chiamato a fronteggiare il veterano svizzero vincitore di tre Slam nel corso della sua lunga carriera. L’altoatesino, reduce dalla netta vittoria nel derby con Lorenzo Sonego, ha tutte le carte in regola per sbarazzarsi anche dell’elvetico e proseguire la propria carriera sul cemento di New York, ma dovrà stare molto attento ad un avversario particolarmente solido. Jannikoccupa attualmente il sesto posto nel ranking ATP, ma facendosi strada nell’ultimo Slam della stagione potrebbe anche diventare il numero quattro al mondo, superando i già eliminati Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Il nostro portacolori insegue gli ottavi di finale, da disputare ...

...cinese Zheng Sesta giornata di gioco a Flushing Meadows per l'edizione 2023 dello US. Giornata che vedrà in campo i tre italiani superstiti impegnati nei loro match di terzo turno: Jannik...Terzo turno a New York. L'altoatesino si gioca un posto nei ......bene visto che in tre delle ultime cinque la vittima era stata un azzurro (nel 2022 a Wimbledon, Musetti l'anno prima a Parigi, Seppi nel 2012 sempre al Roland Garros), ma allo Usera ...

Us Open oscurato in Usa, l’America si perde super Tiafoe. Oggi Sinner-Wawrinka la Repubblica

Si completerà oggi il terzo turno dell'edizione 2023 degli US Open. Il torneo maschile vanta ancora due azzurri in lizza, Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, che sono entrambi parte della zona superiore d ...(OA Sport) La notizia riportata su altre testate Sarà una giornata di grande tennis quella in programma oggi, sabato 2 settembre, per il terzo turno degli Us Open. Sarà ancora una volta il giorno di ...