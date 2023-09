Us Open | Sinner sfida Wawrinka | l' orario e dove vederla in tv e in streaming

(Di sabato 2 settembre 2023) NEW YORK (STATI UNITI) - Nel terzo turno degli Usin programma a Flushing Meadows, l'altoatesino Janniklo svizzero Stan. L'altro italiano impegnato a New York in data ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Nel terzo turno degli Usin programma a Flushing Meadows, l'altoatesino Janniksfida lo svizzero Stan Wawrinka . L'altro italiano impegnato a New York in data odierna (2 settembre) sarà Matteo Arnaldi : il 22enne ...Jannikprosegue la sua corsa agli Us. Dopo aver vinto i primi due match, al primo turno contro Hanfmann e nel derby italiano contro Sonego , senza concedere nemmeno un set, il tennista ......tre tennisti italiani superstiti in campo in questo sabato allo US. Due giocano contro pronostico, Arnaldi contro Norrie e Bronzetti contro Zheng. Uno invece ha i favori dei pronostici,...

US Open, Sinner-Wawrinka al terzo turno: orario e dove vederla in tv Quotidiano Sportivo

Il nuovo direttore delle fasi finali della Davis Cup elogia l'azzurro e punta tutto sull'Italia in ottica Davis Cup ...Alex De Minaur affronta, nel terzo turno a Flushing Meadows, il cileno Jarry, come ultimo match nella sessione serale sul campo 17: analizziamo la sfida attraverso fattori osservati precedentemente e ...