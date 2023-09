US Open | Sinner in campo oggi con Wawrinka | obiettivo ottavi di finale

(Di sabato 2 settembre 2023) Gli italiani Jannik, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti in, 2 settembre 2023, per il terzo turno dell’US2023. Gli incontri del singolare maschile e femminile vengono trasmessi in diretta tv in chiaro da SuperTennis., testa di serie numero 6, affronta lo svizzero Stan. Il match dell’altoatesino è il terzo nel programma del Louis Armstrong Stadium, dove il primo incontro inizia alle 17 italiane.dovrebbe scendere inalle 20.30-21. Comincerà prima, presumibilmente, l’incontro che Arnaldi disputa sul17 contro il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 17. Si tratta del secondo match in programma e segue una sfida di singolare femminile al via alle 17. Arnaldi potrebbe ...

...cinese Zheng Sesta giornata di gioco a Flushing Meadows per l'edizione 2023 dello US. Giornata che vedrà in campo i tre italiani superstiti impegnati nei loro match di terzo turno: Jannik...Terzo turno a New York. L'altoatesino si gioca un posto nei ......bene visto che in tre delle ultime cinque la vittima era stata un azzurro (nel 2022 a Wimbledon, Musetti l'anno prima a Parigi, Seppi nel 2012 sempre al Roland Garros), ma allo Usera ...

Us Open oscurato in Usa, l’America si perde super Tiafoe. Oggi Sinner-Wawrinka la Repubblica

Si completerà oggi il terzo turno dell'edizione 2023 degli US Open. Il torneo maschile vanta ancora due azzurri in lizza, Jannik Sinner e Matteo Arnaldi, che sono entrambi parte della zona superiore d ...(OA Sport) La notizia riportata su altre testate Sarà una giornata di grande tennis quella in programma oggi, sabato 2 settembre, per il terzo turno degli Us Open. Sarà ancora una volta il giorno di ...