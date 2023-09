Us Open | Sinner contro Wawrinka per gli ottavi di finale | quando gioca e dove vederlo in tv

(Di sabato 2 settembre 2023) Il tennista altoatesino sfida il campione degli Us'16 per un posto neglidi. Il match è in programma alle 19.30 ore italiane in diretta su SuperTennis

...tre tennisti italiani superstiti in campo in questo sabato allo US. Due giocano contro pronostico, Arnaldi contro Norrie e Bronzetti contro Zheng. Uno invece ha i favori dei pronostici,...Matteo Berrettini Gli Us2023 sono un torneo che fino ad ora ha vissuto importanti alti e bassi per il tennis italiano. Da una parte buone notizie con il nostro numero uno Jannike con l'exploit di Matteo Arnaldi (...[...] Jannik, dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego, è pronto a sfidare oggi (diretta Supertennis) Stan Wawrinka al terzo turno degli US. I due si sono spesso allenati insieme a ...

Un sabato speciale, un sabato italiano. New York si colora d'azzurro con Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti in campo tra il pomeriggio e la sera italiana. Denso, comunque… Leggi ...Sinner ha ben pensato di togliersi elegantemente qualche sassolino dalla scarpa: la confessione inaspettata.