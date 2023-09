(Di sabato 2 settembre 2023) Alle 01:32 dellanewyorkese finisce la serata didi Novakchedue set di svantaggio al connazionale Laslovincendo per 46 46 61 61 63 in 3 ore e 45 minuti un match ...

Alle 01:32 dellanewyorkese finisce la serata di paura di Novak Djokovic che recupera due set di svantaggio al ...in 3 ore e 45 minuti un match che vale l'accesso agli ottavi di finale dell'...Amarena, l'orsa, chiamata così per la sua passione per le ciliegie e diventata simbolo dell'Abruzzo, è stata uccisa nellatra il 31 agosto e il primo settembre alle porte del paese di San Benedetto dei Marsi, in provincia de L'Aquila. Un unico colpo, ricostruiscono i carabinieri della compagnia di Avezzano, sparato ...La telefonata che potrebbe sbrogliare il mistero Una delle ipotesi è che quellaa Brandizzo ci si sia attivati comunque perché tanto poi l'ok di Chivasso sarebbe arrivato. C'è una telefonata, ...

US Open: notte di paura, Djokovic recupera 2 set a Djere SuperTennis

Alle 01:32 della notte newyorkese finisce la serata di paura di Novak Djokovic che recupera due set di svantaggio al connazionale Laslo Djere vincendo per 46 46 61 61 63 in 3 ore e 45 minuti un match ...L’azzurro è favorito, ma l’incontro si presenta impegnativo. In campo anche Matteo Arnaldi: il suo avversario sarà il britannico Cameron Norrie ...