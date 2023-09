Us Open | impresa Arnaldi | domina Norrie e vola agli ottavi | ora c' è Alcaraz

(Di sabato 2 settembre 2023) NEW YORK (USA) - Un'straordinaria per Matteo, che stacca il pass per glidi finaleUs(è la prima volta per lui in uno Slam) regalandosi così una supersfida contro ...

NEW YORK (USA) - Un'straordinaria per Matteo Arnaldi , che stacca il pass per gli ottavi di finale agli Us(è la prima volta per lui in uno Slam) regalandosi così una supersfida contro Carlos Alcaraz (n.1 ...Matteo Arnaldi agli ottavi di finale dell'US2023. L'azzurro, 22 anni, nel terzo turno del tabellone del singolare maschile compie l'e batte il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 16, imponendosi per 6 - 3, 6 - 4, 6 - 3 ...L'azzurro batte il britannico Norrie Matteo Arnaldi agli ottavi di finale dell'US2023. L'azzurro di Sanremo, 22 anni, nel terzo turno del tabellone del singolare maschile compie l'e batte il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 16, imponendosi per 6 - 3, 6 ...

