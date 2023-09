Us Open | Gauff vince in rimonta su Mertens | gli highlights

La statunitense si è imposta sulla belga in tre set con il risultato finale di 3 - 6 6 - 3 6 - 0: guarda gli ...Caroline Wozniacki è incredibilmente una certezza nell'edizione 2023 degli Us, nonostante sia ... dopo aver perso il primo set, e si è regalata un'interessante battaglia agli ottavi con Coco...Seconda vittoria in rimonta in tre partite per Cori, approdata per il secondo anno di fila agli ottavi di finale allo Us, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di dollari, di scena sui campi in cemento dell'Usta ...

Tennis, Gauff in rimonta agli Us Open: Mertens ko Tuttosport

