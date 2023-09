US Open | Djokovic soffre ma va agli ottavi

(Di sabato 2 settembre 2023) Il serbo rischia l'eliminazione contro il connazionale Djere Novakrischia l’eliminazione, rimonta e vince al quinto set al terzo turno del singolare maschile dell’US2023. Il serbo, testa di serie numero 2, batte il connazionale Laslo Djere, numero 32 del tabellone, per 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 dopo 3h40? di batta. “Sono state due partite diverse: i primi 2 set e poi gli altri 3”, riassume il fuoriclasse di Belgrado. Il match dicomincia in salita con il break subìto nel gioco iniziale, mentre Djere si esibisce in uno show imprevisto: tiene la battuta nei primi 10 turni, trovando sistematicamente la prima palla e conquistando quasi tutti i punti (18 su 20) quando non deve fare ricorso alla seconda. “Non l’ho mai visto giocare così, aveva un feeling eccellente con la palla: tatticamente ha ...

