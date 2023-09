US Open | Djokovic - Djere 4 - 6 4 - 6 6 - 1 6 - 1 6 - 3 | gli highlights

(Di sabato 2 settembre 2023) Novakbatte in rimonta Laslo. Il meno quotato dei due serbi in campo (n. 38 del ranking) mette sotto il 23 volte campione Slam nei primi due set, ma Nole ribalta il match imponendosi ...

Novakbatte in rimonta Laslo Djere. Il meno quotato dei due serbi in campo (n. 38 del ranking) mette sotto il 23 volte campione Slam nei primi due set, ma Nole ribalta il match imponendosi dopo ...Quell'edizione dello USla vincerà sconfiggendo in quattro set Nadal e mettendo in bacheca lo Slam numero 4, il primo a Flushing Meadows. L'anno successivo al Roland Garros fu il ...I due serbi regalano spettacolo nella notte sull'Arthur Ashe ...

US Open, nella sesta giornata dello Slam newyorkese tocca ai tre italiani rimasti in gara: oltre a Sinner in campo anche Arnaldi e Bronzetti.Nole Djokovic a rischio per l’eliminazione. Va in rimonta nel match del terzo turno e poi vince al quinto set allo US Open in corso a Flushing Meadows a New York. Il serbo è testa di serie numero due ...