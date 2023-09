US Open | Arnaldi vola agli ottavi di finale

(Di sabato 2 settembre 2023) L'azzurro batte il britannico Norrie Matteodidell’US2023. L’azzurro di Sanremo, 22 anni, nel terzo turno del tabellone del singolare maschile compie l’impresa e batte il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 16, imponendosi per 6-3, 6-4, 6-3 in 1h57?.gioca un match semplicemente perfetto (37 colpi vincenti e 16 errori), azzeccando ogni scelta tattica, senza steccare nei momenti clou. Il ligure alterna discese a rete e passanti precisi quando deve difendersi. Norrie non trova mai la soluzione al rebus azzurro evince nettamente. Dopo la partita, l’abbraccio con il suo angolo e le parole a SuperTennis: “Ho giocato benissimo, ho preparato il match molto bene – dice -. In campo mi sento meglio, mi ha dato ...

