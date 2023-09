US Open 2023 | risultati tabellone donne 1 settembre Vittoria facile per Swiatek | cade Rybakina

(Di sabato 2 settembre 2023) È terminata poco fa un’altra giornata di incontri femminili agli US. Sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York (Stati Uniti), si sono disputati tra la serata di ieri e la notte italiana i primi otto incontri validi per il terzo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tuttoper la polacca Iga: la numero 1 al mondo ha dominato dall’inizio alla fine contro la slovena Kaja Juvan e si è imposta con un nettissimo 6-0 6-1 in appena 50 minuti di gioco. Ora agli ottavi di finale la nativa di Varsavia affronterà la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.20), che è uscita vincitrice dalla sfida contro la statunitense Bernarda Pera per 4-6 6-3 6-3. Eliminata a sorpresa la kazaka Elena(n.4 del seeding), battuta ...

La Disney , proprietaria di Espn, che trasmetteva in esclusiva gli Us, ha oscurato le immagini, lanciando un messaggio drammatico: la tv via cavo è finita. E' diventata troppo costosa per i ...... "La signora Al Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto".L'8 marzo 2014, un aereo di linea della Malaysian Airlines scomparve nell'Oceano Indiano. Era partito da appena 39 minuti dall'aeroporto di Kuala Lumpur, ed era diretto a Pechino con 239 persone a ...

Forse non un campione, un ottimo tennista senz’altro: una semifinale al Roland Garros e una agli Us Open, 11 vittorie in carriera, la soddisfazione di aver battuto sia Roger Federer che Rafael Nadal, ...Previste audizioni in occasione della presentazione dei corsi per tutte le età, anche per bimbi di 0-36 mesi e 3-5 anni.