US Open 2023 | programma e ordine di gioco domenica 3 settembre

(Di sabato 2 settembre 2023) Ile l’didi lunedì 3agli Us, quarto e ultimo Slam della stagione. A Flushing Meadows iniziano gli ottavi di finale. Apre il derby tra Paul e Shelton, seguiti dalla sfida tra Wozniacki e Gauff. In sessione serale Djokovic contro Gojo e Swiatek contro Ostapenko. Sull’Armstrong aprono Muchova e Wang, seguite da Cirstea e Bencic. Poi gli altri due incontri maschili. Ildi venerdì 1(orari italiani) ARTHUR ASHE STADIUM Ore 18:00 – (14) Paul vs Shelton a seguire – Wozniacki vs (6) Gauff Ore 01:00 – (2) Djokovic vs Gojo a seguire – (1) Swiatek vs Ostapenko LOUIS ARMSTRONG STADIUM Ore 17:00 – (10) Muchova vs Wang a seguire – (30) Cirstea vs Bencic Non prima delle 21:00 – Hijikata vs (10) ...

Matteo Arnaldi ha battuto il britannico Cameron Norrie al terzo turno degli Use ora con molta ... 2 settembreUs, gli altri risultati Al prossimo turno il classe 1987 affronterà il croato Borna Gojo , che nella notte si è imposto contro il ceco Vesely in tre set: 6 - 4 6 - 3 6 - 2 il punteggio in favore ...La bella notizia arriva dal campo 17: Matteo Arnaldi, sanremese di 22 anni e cinque mesi, approda agli ottavi di finale degli USdi tennis per la prima nella sua vita ed è il nono tennista azzurro della storia a riuscirci. Ha battuto in tre set Cameron Norrie: 6 - 3, 6 - 4, 6 - 3 in poco meno di due ore dimostrando di aver ...

LIVE Sinner-Wawrinka, US Open 2023 in DIRETTA: si gioca ad un orario "accettabile" OA Sport

ROMA, 02 SET – Impresa di Matteo Arnaldi agli Us Open: il tennista ligure supera il britannico Norrie, testa di serie n.16 del seeding ,con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 e approda per la prima volta in ...Continua la "favola" di Matteo Arnaldi a New York. Il 22enne ligure, numero 61 dell’attuale classifica mondiale (suo best ranking), è approdato agli ottavi ...