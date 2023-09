US Open 2023 | Novak Djokovic | “Il break in apertura di terzo set mi ha dato coraggio | è stato un match durissimo”

(Di sabato 2 settembre 2023) Vittoria con il brivido peralturno degli US. Sul cemento di Flushing Meadows a New York, negli Stati Uniti, il serbo (n.2 al mondo, ma virtualmente n.1) è ansotto di due set contro il connazionale Laslo Djere, ma poi ha saputo reagire nel momento di maggiore difficoltà e ha ribaltato il, chiudendo con il risultato finale di 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3 dopo quasi quattro ore di gioco. Ora agli ottavi Nole dovrà vedersela con il croato Borna Gojo. “Nei primi due set ho faticato moltissimo – ha affermatosubito dopo la vittoria davanti al pubblico rimasto a vedere ilfino a quasi le 2:00 di notte -. Questa è stata una delle partite più dure che io abbia mai giocato qui. Djere è ...

... la seconda volta nella semifinale dell'degli Stati Uniti 2011 contro Roger Federer (67 46 63 ... 2 settembre... quindi il secondo turno a Toronto, adesso il terzo agli US. È nata una stella Piano con i ... Contro Cameron Norrie il pronostico penderà tutto dalla parte del britannico: ilnon è stato l'...US, i risultati di venerdì 1 settembre [14] Paul (Usa) - [21] Davidovich Fokina (Esp) 6 - 1, 6 - 0, 3 - 6, 6 - 3 Shelton (Usa) - Karatsev 6 - 4, 3 - 6, 6 - 2, 6 - 0 [22] Mannarino (Fra) - [10] ...

Alle 01:32 della notte newyorkese finisce la serata di paura di Novak Djokovic che recupera due set di svantaggio al connazionale Laslo Djere vincendo per 46 46 61 61 63 in 3 ore e 45 minuti un match ...Djokovic ha conquistato il pass per il quarto turno agli US Open dove, ad attenderlo c'è il croato Gojo ma, per riuscirci, ha sudato le proverbiali sette camicie. Colpa di Djere, anche lui serbo, che ...