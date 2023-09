US Open 2023 | l’Italia ha un nuovo campione? Matteo Arnaldi asfalta Norrie e accede agli ottavi!

(Di sabato 2 settembre 2023)volaottavi di finale degli USdi tennis: l’azzurro strapazza il britannico Cameron, numero 16 del seeding, domato (e dominato) col punteggio di 6-3 6-4 6-3 in un’ora e 57 minuti di gioco, ed ora affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il britannico Daniel Evans. Nel primo set si inizia in equilibrio, poi l’azzurro sciupa un break point nel quinto gioco. L’occasione mancata, però, fa accendere l’azzurro, che dal 2-3 30-30 vince 14 punti consecutivi (strappi a zero nel settimo e nel nono gioco), conquistando il parziale sul 6-3 in appena 29? di gioco. Nella seconda frazione l’azzurro è costretto ad inseguire, subendo il break ai vantaggi del terzo game, masi riscatta subito con l’immediato ...

