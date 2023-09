US Open 2023 | Djokovic va sotto 0-2 | poi rimonta di rabbia Djere

(Di sabato 2 settembre 2023) Prima la grande paura, poi ladel campione vero: Novakrischia tantissimo contro il connazionale Laslo(n.38 al mondo), ma si rialza nel momento di maggiore di difficoltà e conquista una vittoria importantissima al terzo turno degli US. 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3, è questo il punteggio finale in favore di Nole, che chiude una partita ricca di emozioni dopo tre ore e 48 minuti di gioco. Per l’attuale numero 2 al mondo (ma n.1 virtuale) si tratta dell’ottavada2-0 in uno Slam. Al prossimo turno (ottavi di finale)sfiderà il croato Borna Gojo. Pronti, via esale sul 2-0 dopo il break nel primo game e in seguito a due palle del controbreak annullate nel secondo gioco. ...

...in quattro set di Rinky Hijikata sul cinese Zheng e affermazione in cinque set per Dominic Stricker su Bonzi Nella iniziale lista dei giocatori ammessi al tabellone principale di questo US...

Sinner-Wawrinka è la partita del terzo turno degli US Open. In palio gli ottavi di finale contro il vincente di Dimitrov-Zverev ...Prosegue senza sosta il programma degli incontri a Flushing Meadows: Arnaldi e Bronzetti vogliono continuare a sognare ...