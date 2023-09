Us Open 2023 | Djokovic agli ottavi con brivido | Djere rimontato al quinto set

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Novakrischia grosso ma accededi finale degli Us. Il serbo, numero due del mondo ma già certo di tornare in prima posizione dopo lo Slam newyorkese, ha infatti battuto il connazionale Lasloin rimonta con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3, dopo quasi quattro ore di batta. Ennesima reazione da fuoriclasse di Nole, capace di rimettere in piedi una partita che a un certo punto sembrava davvero compromessa. Adesso perci sarà il croato Borna Gojo, che ha superato in tre set (6-4 6-3 6-2) il ceco Jiri Vesely. US: IL TABELLONE AGGIORNATO COPERTURA TV MONTEPREMI Fin dalle prime battute del match non è sembrato il solito, apparso in ...