US Open 2023 | Arnaldi sulla vittoria contro Norrie | “Buona partita | mi sentivo in fiducia”

(Di sabato 2 settembre 2023) Matteoè intervenuto ai microfoni di SuperTennis per commentare a caldo il suo successonel terzo turno degli US: “Sono entrato in campo convinto di poter fare il mio gioco e ho giocato unamolto, preparata davvero bene. Lui ha giocato piuttosto male e questo sicuramente mi ha favorito, ma io mimolto bene e in. Ho giocato bene le palle break e sono riuscito sempre a spingere nei momenti decisivi“. Sul possibile ottavo di finaleAlcaraz, invece,non si è sbilanciato: “Per il momento mi godo questa“. SportFace.

Matteo Arnaldi ha battuto il britannico Cameron Norrie al terzo turno degli Use ora con molta ... 2 settembreUs, gli altri risultati Al prossimo turno il classe 1987 affronterà il croato Borna Gojo , che nella notte si è imposto contro il ceco Vesely in tre set: 6 - 4 6 - 3 6 - 2 il punteggio in favore ...La bella notizia arriva dal campo 17: Matteo Arnaldi, sanremese di 22 anni e cinque mesi, approda agli ottavi di finale degli USdi tennis per la prima nella sua vita ed è il nono tennista azzurro della storia a riuscirci. Ha battuto in tre set Cameron Norrie: 6 - 3, 6 - 4, 6 - 3 in poco meno di due ore dimostrando di aver ...

LIVE Sinner-Wawrinka, US Open 2023 in DIRETTA: si gioca ad un orario "accettabile" OA Sport

ROMA, 02 SET – Impresa di Matteo Arnaldi agli Us Open: il tennista ligure supera il britannico Norrie, testa di serie n.16 del seeding ,con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 e approda per la prima volta in ...Continua la "favola" di Matteo Arnaldi a New York. Il 22enne ligure, numero 61 dell’attuale classifica mondiale (suo best ranking), è approdato agli ottavi ...