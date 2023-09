US Open 2023 | Arnaldi fa l’impresa | battuto in tre set Norrie | agli ottavi sfiderà Alcaraz

Accelera la controffensiva ucraina. Le truppe di Kiev - stando alle parole del generale di brigata Oleksandr Tarnavskiy sul Guardian - hanno rotto la prima linea di difesa russa vicino a Zaporizhzhia. ..."Ipossia da azoto". È il metodo che l'Alabama ha intenzione di utilizzare per le esecuzioni dei prigionieri condannati a morte. Finora mai sperimentata nonostante l'approvazione anche in Mississippi e ...Jannik Sinner , dopo il derby dominato contro Lorenzo Sonego , è pronto a sfidare oggi (2 settembre) al terzo turno degli USlo svizzero Stan Wawrinka , con cui si è allenato spesso a Montecarlo ...

New York, 2 set. - (Adnkronos) - Il campione in carica Carlos Alcaraz si qualificai agli ottavi di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui ...Un match impeccabile da parte del sanremese Matteo Arnaldi, in grado di comandare Cameron Norrie dal primo all’ultimo punto dei tre set che lo portano agli ottavi di finale in uno slam per la prima ...