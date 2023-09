Uomini e Donne | Nicole Mazzocato è di nuovo incinta | l’annuncio!

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 settembre 2023)di! Dopo Paolo, nato un anno fa, l’ex corteggiatrice diavrà un altro bebè dal compagno Armando Anastasio. Il dolce annuncio è stato dato direttamente dalla coppia attraverso un post pubblicato sui loro profili Instagram. Nel reel vediamo il primogenito della coppia indossare una t-shirt con la scritta “Big Bro 2024 loading”. In mano il bimbo ha l’ecografia del suo fratellino o della sua sorellina. A corredo del reel, la seguente didascalia: Ecco perche? e? cosi? speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perche? non e? descrivibile..E? in arrivo ?? e siamo pieni di amore e gioia.?? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...