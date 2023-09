Uomini e donne anticipazioni | la quarta tronista informata a sorpresa | ecco chi è

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 2 settembre 2023) Manca pochissimo alla messa in onda pomeridiana di. Come ben sanno gli informati il programma dovrebbe tornare il prossimo 11 settembre mentre le prime due registrazioni già ci sono state la scorsa settimana. Come ci fanno sapere gli spoiler non sono mancati i colpi di scena e non solo perchè sono stati L'articolo proviene da KontroKultura.