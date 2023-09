Un robot cercherà il corpo della ragazza caduta nel lago d' Iseo 

(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - Sarà una cercare ilturista tedesca 20enne dispersa da venerdì sera neld'Iseo. Il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma userà anche un particolare sonar da ricerca. Una volta effettuata una scansione dettagliata dei fondali dell'area interessata e individuati dei target si procederà alla verifica dei punti con unsubacqueo che riesce a raggiungere considerevoli profondità ed è dotato di telecamere e bracci teleguidati che gli permettono di operare sott'acqua. Lasi trovava a bordo di una imbarcazione con alcuni amici. Immediate le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Brescia, impegnati anche oggi con una squadra di sommozzatori, un elicottero che sta sorvolando la zona e imbarcazioni partite da Bergamo e Brescia. ...

Cinque giorni di incontri in cui sidi rispondere ad una domanda precisa: quanto siamo e ... Professore all'Università Milano Bicocca ed esperto di interazioni uomo -. A portare ...Il suo alter ego maschile, Kriminaldi tenere testa a Satanik, soccombendo però al fixing ... i supereroi Marvel a stelle e strisce tentano una strenua difesa, ma controe sexy anime ...... per la fotografia; possiamo immaginare per questo che l'umanitànuove basi sulle quali ... potrà mai unalzare gli occhi al cielo, o provare commozione, e veder sgorgare dai propri occhi ...