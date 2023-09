Un punto a testa | finisce 0-0 fra Udinese e Frosinone

(Di sabato 2 settembre 2023) UDINE (ITALPRESS) – L’e ilnon si fanno del male. Nel match in terra friulana, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024, le due squadre non vanno oltre un pareggio per 0-0. In virtù di questo risultato i ciociari salgono a quattro punti, mentre i bianconeri a due. La compagine gialloblù si rende protagonista di un buon avvio di partita, con un Soulè in grande spolvero, che al 10? colpisce un clamoroso palo. Quattro minuti più tardi sono i padroni di casa a farsi vedere nella metà campo avversaria con Thauvin che, su cross di Kamara, lascia partire un destro al volo respinto con i piedi da Turati. L’ex attaccante del Marsiglia è il più attivo tra gli uomini di Andrea Sottil, tanto che al 23? impensierisce nuovamente Turati con un sinistro sporcato da una deviazione. Al 27? Guida assegna un calcio di rigore al ...

"A un certoi nostri comandanti ci hanno mandato in prima linea alla periferia della città di ... "Prima di partire avevo sempre un fortissimo mal died ero molto preoccupato. Però, quando ...... che al minuto 95 si vede annullare giustamente il 3 - 1 di Zirkzee per fuorigioco di Orsolini

