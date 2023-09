Un Melicucchese premiato campione del mondo | campione d’italia | e record di velocità

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 2 settembre 2023) Melicucco – Tra i tanti melicucchesi che sono andati via dal paesello voglio parlarvi di un personaggio conosciuto in quasi tutto il planisfero, dall’America all’Europa, dagli Emirati Arabi all’Oceania, dall’Inghilterra al Sud Africa .. Pino Ciccia. Lui è stato sempre appassionato di motori, e dice; Rino ringrazio Peppe Valerioti il mio maestro di meccanica, e si perchè da ragazzo andavo al “mastro” da lui, si Pino anche io ricordo come molti di noi ragazzi andavano in bottega, meccanico, sarto, barbiere o a fare i manovali, io andavo a scuola ma d’estate facevo dei lavori come tanti ragazzi mentre tu invece facevi il meccanico. Si, poi un bel giorno me ne andai in Germania, li ho vissuto per 3 anni, ma avrei dovuto imparare la lingua, scuola serale e mestieri che non mi appartenevano, ma dentro di me il mio pallino era come un chiodo fisso, era fare quello che avevo imparato, così un ...