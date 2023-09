ULTIM’ORA | CM Punk licenziato dalla AEW

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 2 settembre 2023) Clamorosi sviluppi riguardanti la rissa nel backstage di AEW All In la scorsa domenica a Londra. La AEW ha deciso di licenziare uno dei suoi wrestler più rappresentativi e discussi: CM. Il comunicato pubblicatoAEW spiega che la decisione è stata confermata quest’oggi da CEO della compagnia Tony Khan. Licenziamento per giusta causa “La All Elite Wrestling (AEW) ha rescisso il contratto tra Phillip Brooks (CM) per giusta causa, con effetto immediato. Il recesso è stato confermato oggi da Tony Khan, CEO, General Manager e Head of Creative della AEW. Il licenziamento avviene dopo una settimana di investigazioni interne riguardanti un incidente occorso nel backstage ad AEW – All In London di domenica 27 agosto. In seguito alle indagini il comitato disciplinare della AEW, in successivo accordo con un ...